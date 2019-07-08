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Рубрика: В мире

Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

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Согласно данным, которые были опубликованы в воскресенье, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% респондентов. Иного мнения придерживаются 53% опрошенных американцев, пишет ТАСС.

Ранее за все время проведения подобных опросов, положительно работу главы Белого дома оценивали не более 42% респондентов (апрель 2017 года). Тогда же 53% неодобрительно высказались о предпринимаемых Трампом мерах.

Эксперты полагают, что рост популярности президента США связан с тем, что его политику в экономической сфере респонденты считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса, отрицательную - 42%. А вот внешнюю политику эффективной считают только 40% опрошенных, неэффективной - 55%. Еще 37% полагают, что конгрессу следует начать процедуру импичмента Трампа, противоположного мнения придерживаются 59%.

Фото: AP Photo/ Ricardo Arduengo
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Всего было опрошено около тысячи американцев по всей стране. Им также был задан вопрос, кого из кандидатов на пост главы государства они поддержали бы, если бы президентские выборы состоялись сегодня? Выбирать предлагалось между Трампом и одним из пяти политиков, имеющих наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от демократической партии (Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттеджадж и Камала Харрис). Результаты опроса показали, что Трамп проиграл бы каждому из пяти политиков.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 года. Съезд демократов, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Трамп также будет баллотироваться на второй срок от республиканской партии.

В мире США Дональд Трамп
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