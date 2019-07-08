Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Спортсменке, до последнего времени выступавшей за "Ставрополье", было 20 лет.

По предварительным данным, Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами, где со 2 по 7 июля проходило первенство Европы. Выяснением обстоятельств произошедшего занимается польская полиция.

"Федерация гандбола России (ФГР) выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в заявлении ФГР на официальном сайте организации.