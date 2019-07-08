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08.07.2019 18:36
Рубрика: Экономика

Росстат объяснил, кто виноват в досрочной публикации данных

Текст: Елена Березина

Росстат пояснил, что данные об уровне инфляции в июне были размещены раньше времени по вине одного из подведомственных учреждений.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В России впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения", - пояснили ТАСС в пресс-службе Росстате.

Ведомство намерено разработать регламент публикации данных в дальнейшем, чтобы не допускать таких сбоев в будущем.

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