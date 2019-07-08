Росстат объяснил, кто виноват в досрочной публикации данных

Росстат пояснил, что данные об уровне инфляции в июне были размещены раньше времени по вине одного из подведомственных учреждений.

"Росстат информирует о том, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения", - пояснили ТАСС в пресс-службе Росстате.

Ведомство намерено разработать регламент публикации данных в дальнейшем, чтобы не допускать таких сбоев в будущем.