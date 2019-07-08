"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.

Продажи туров в Грузию остановлены с 22 июня. Туристам, которые уже забронировали туры в эту страну, возвращают средства или предлагают туры по альтернативным направлениям.

По данным Ростуризма, до конца года забронировали туры в Грузию чуть более четырех тысяч человек, из них около трети аннулировали туры и забрали деньги, остальные перебронировали свои туры на другие направления, такие как Турция, Кипр, Черногория, Скандинавия, Италия и Испания.