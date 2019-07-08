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08.07.2019 15:44
Рубрика: В мире

Новая "беда"

Руководство Грузии осудило оскорбившего главу России и российский народ ведущего телеканала "Рустави 2"
Текст: Евгений Шестаков
Первое, что приходит на ум после просмотра авторской программы "PS" на грузинском телеканале "Рустави 2", - это фраза "Цирк уехал - клоуны остались". Впрочем, не клоуны, а клоун - Георгий Габуния, оскорбивший в нецензурных выражениях в начале своей программы президента России и жителей нашей страны, которые приезжают в Грузию на отдых.

Грустно констатировать, что молодой человек из интеллигентной семьи, чья мать остается символом и легендой грузинского телевидения во времена СССР, оказался обыкновенным хамом. "Это беда Грузии", - лаконично прокомментировала поведение Габунии в телеэфире представитель МИДа России Мария Захарова.

Не столь важно, что сподвигло журналиста, которого называют лицом "Рустави 2", на подобную выходку. Одни винят во всем экс-президента Михаила Саакашвили и считают Габунию попавшим по его дурное влияние, другие, напротив, видят в произошедшем очередную попытку ведущего телеканала поймать "хайп" на столь горячей теме, как российско-грузинские отношения.

Фото: пресс-служба СФ
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Но и в том, и в другом случае Георгий Габуния отлично понимал последствия выходки, направленной, в первую очередь, против нынешнего руководства Грузии, которое подчеркивает заинтересованность в сохранении экономических связей с Москвой. И был заранее уверен в своей безнаказанности: руководство телеканала уже неоднократно в ответ на общественное возмущение выходками его журналистов прикрывалось громкими заявлениями о попрании свободы слова в расчете на реакцию заокеанских покровителей. Нынешний случай не стал исключением. После того, как сотни людей пришли к зданию "Рустави 2", чтобы выразить возмущение состоявшейся на их глазах провокацией, генеральный директор телеканала Ника Гварамия отреагировал на ситуацию. Он заявил, что извиняться за мат в эфире не собирается, поскольку "полностью поддерживает этот пафос". Единственное, что ему не понравилось, - это чрезмерное многословие журналиста: "ведь эту позицию можно было передать в двух словах".

Надо отдать должное грузинскому руководству - оно отреагировало на провокацию Габунии мгновенно и однозначно. И премьер, и президент Грузии осудили поведение ведущего "Рустави 2", назвав его противоречащим грузинским традициям и способствующим обострению отношений между странами. Однако за констатацией этих фактов не последовало выводов - в чем, собственно, были уверены стоявшие за спиной Габунии оппозиционные политики. Официальный Тбилиси испугался сделать из тележурналиста нового "мученика".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "большим позором для грузин" прозвучавшие в эфире грузинского телеканала оскорбления в адрес российского лидера. Он отметил "все новые и новые обострения русофобских припадков" в Грузии, которые стали следствием нежелания и неготовности местных властей "приструнить экстремистски настроенных молодчиков".

Тем не менее, говорить о прекращении в дальнейшем такого рода политической "клоунады", вдохновляемой, а возможно, и управляемой хозяином этого цирка - Михаилом Саакашвили не приходится. Каждый раз, сталкиваясь с подготовленной провокацией на "московском треке", грузинские власти демонстрируют терпимость и тем самым морально "спонсируют" новые выходки со стороны радикалов. Наивно считать Габунию не ведающим, что он творит "фриком", но также ошибочно видеть в нем новое русофобское лицо всей Грузии. В конце концов не стоит сбрасывать со счетов, что значительная часть населения республики осудила поведение телеведущего, какими бы идеологическими установками тот ни руководствовался.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Год назад Габуния уже был втянут в крупный скандал, когда в провокативной манере использовал для критики бывшего премьера Грузии образ Христа. Возмущенные националисты подстерегли ведущего у входа в телекомпанию, заблокировали его машину. Только благодаря вмешавшейся охране "Рустави 2" Габунии удалось избежать телесных повреждений за свое творчество. Правда, в отличие от нынешнего инцидента, тогда руководство телеканала признало оскорбление религиозных чувств христиан и Совет по этике "Рустави 2" объявил Габунии выговор. Но такое сугубо формальное порицание не вправило мозги эпатажному журналисту.

Его новую выходку в отношении российского президента и российского народа во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали "беспрецедентной по низости". Собственно, на возмущение Москвы грузинские "Габунии" и рассчитывают, когда готовят при молчаливом попустительстве Запада свои перфомансы. Одно радует - многие в Грузии видят геополитические цели этих "клоунов" и тех "кукловодов", кто дергает их за ниточки. А значит, остается шанс, что грузинский народ все же справится с настигшей его "бедой" в виде Георгия Габунии и ему подобных персонажей.

Взгляд из Тбилиси

Ната Дзвелишвили, исполнительный директор Грузинской хартии журналистской этики:

Законодательство Грузии не предусматривает какого-либо наказания за оскорбительные высказывания, подобные тем, что допустил журналист телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире. Наказывать или нет журналиста - остается на усмотрение руководства телеканала.

Это не первый случай, когда грузинские СМИ допускают оскорбительные выпады с использованием нецензурной лексики в адрес российского руководства. Примерно год назад похожий случай был на телеканале "Имеди". Кроме того, схожие высказывания проходили и в ряде грузинских газет. Их авторы остались безнаказанными.

Подготовил Константин Волков

 

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