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08.07.2019 12:31
Рубрика: Общество

Назван неожиданный эффект воздействия сауны на сердце и сосуды

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (MLU, Германия) в сотрудничестве с Берлинским медицинским центром, посещение сауны дает такую же нагрузку организму, как и спорт.

Чтобы оценить влияние сауны на сердечно-сосудистую систему, был проведен эксперимент, в котором участвовали 19 человек. Сначала добровольцы провели 25 минут в сауне - в течение всего времени у них измеряли кровяное давление и частоту пульса. А затем им предложили короткую тренировку на велоэргометре.

Фото: iStock
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Оказалось, что "артериальное давление и частота сердечных сокращений у участников эксперимента достигли того же уровня, что и при нагрузке около 100 Вт на велоэргометре", утверждает доктор Саша Кетельхут из MLU.

И еще одно важное наблюдение, которое противоречит общепринятым убеждениям.

"Ранее предполагалось, - говорит Кетельхут, - что из-за высокой температуры в сауне сосуды организма резко расширяются от жары, и поэтому падает кровяное давление. Как выяснилось, оно сначала растет, а затем значительно падает в фазе покоя - причем ниже показателей, зафиксированных до посещения сауны. Поэтому людям с низким давлением следует быть внимательными при посещении сауны".

На самом деле, говорится в статье, любой желающий может пойти в сауну: умеренная физическая нагрузка переносится организмом без побочных симптомов. Регулярное посещение сауны не только дает эффект, аналогичный спортивным тренировкам, но и оказывает положительное долгосрочное воздействие, например, на сердечно-сосудистую систему.

Единственное исключение, предупреждают авторы статьи: сауна не поможет в похудении в связи с отсутствием мышечной активности. Хотя организм и теряет вес, но это происходит за счет потери жидкости, которая выводится из организма с потом.

Общество Здоровье Общество Наука
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