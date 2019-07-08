Сборная России по пляжному футболу обеспечила себе участие в Суперфинале Евролиги.

Это произошло в рамках первого этапа турнира, проходившего в португальском городе Назар. Для того чтобы решить задачу россиянам хватило побед над Турцией и Азербайджаном. И если с первыми подопечные Михаила Лихачева справились довольно легко, то с азербайджанцами пришлось помучиться. В основное время и в овертайме соперники выявить победителя не смогли. А вот в серии пенальти наши были лучше - 3:2.

Матч третьего тура с испанцами не имел для наших принципиального значения, поэтому тренерский штаб россиян предпочел опробовать ближайший резерв. И надо сказать, даже в таком экспериментальном составе сборная России выглядела на фоне боевой "красной фурии" довольно неплохо, хоть и потерпела минимальное поражение - 1:2.

Суперфинал Евролиги с участием восьми команд пройдет 5-8 сентября также в Португалии.