Сергей Катырин: Центробанку надо добавить полномочий

"И инфляцией, и ростом экономки должен заниматься кто-то один - один институт, - заявил в интервью "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. - Если же Центробанк душит только инфляцию и ни за что больше не отвечает, то, конечно, он ее успешно задушит. Но и все остальное тоже помрет вместе с инфляцией. А если одни и те же отвечают за инфляцию и развитие экономики, тогда бы они смотрели и взвешивали, что, как и на что повлияет".

На вопрос "РГ", понадобиться в таком случае объединение Центробанка и Минэкономразвития, Сергей Катырин уточнил, что этого не потребуется.

"Расширенные функции должны быть у Центробанка как во многих других странах, где мегарегуляторы отвечают и за развитие экономики", - пояснил он.

И предложил создать более оптимальные условия для перетока средств из сырьевых компаний в производственные. "Для этого бизнесу, - рассказал глава ТПП, - который выкачивает "деньги из недр, должно быть выгодно вкладывать в другое - в разведение гусей, производство макарон и всего остального. Над этим, я считаю, надо работать и работать непрерывно. Есть, конечно, и сейчас определенный переток. Недавно металлургический магнат купил торговую сеть. Но, мне кажется, здесь гораздо больше можно сделать.

И еще нужно думать над тем, как заставить банки работать с реальной экономикой. Сегодня инвестиции от банков не превышают 10 процентов. А деньги именно у них сосредоточены, но они не работают в том режиме, в каком бы хотелось - на инвестиции, на развитие российской экономики".

Полностью интервью президента Торгово-промышленной палаты РФ читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".