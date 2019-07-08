Сергей Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"

Российский музыкант, актер, шоумен и бизнесмен, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим легендарного игрового шоу "Форт Боярд" от канала СТС - его новой версии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала. Уточняя: съемки уже начались во Франции.

"Сергей Шнуров стал ведущим новой версии культовой телеигры "Форт Боярд" от телеканала СТС", - цитирует агентство пресс-службу. По сообщению которой, "известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта", где им предстоит преодолевать свои страхи - дабы добраться до заветных сокровищ.

Известно, что в состязаниях примут участие десять "тематических команд" - по пять участников в каждой.

Среди них: Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Михаил Шац и другие узнаваемые персоны.

Премьера - этой осенью.

Шнуров к очередной ответственной должности отнесся с энтузиазмом и, учитывая действительно культовый статус программы, пообещал постараться "не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким".

Исполнитель отметил, что для него эта игра - "вызов". Причем сам он соревнования не любит - "возможно, потому что перезанимался спортом в детстве".

"Форт Боярд" дебютировал на телеэкранах летом 1990 года - на французском ТВ. Снимается шоу в одноименном форте, который был построен по личному приказу Наполеона недалеко от Ла-Рошеля.

В разное время ведущими программы были Леонид Парфенов, Леонид Ярмольник, Николай Валуев, а участниками - Павел Деревянко, Елена Яковлева, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Климова, Рома Зверь, Татьяна Лазарева, Николай Цискаридзе, многие другие.

Ранее сообщалось, что Пугачева подарила Шнурову "песню про мужиков", которую сама исполнить не решилась.