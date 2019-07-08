СМИ: Пилот Korean Air дважды потребовал в полете алкоголь

Крупнейшая авиакомпания Korean Air вновь оказалась в центре скандала. Бортпроводник одного из лайнеров заявил, что во время полета командир судна дважды требовал налить ему алкоголь, что стюард отказался сделать и доложил об этом руководству. Командир позднее объяснил, что его "неверно поняли".

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ёнхап" со ссылкой на Korean Air, инцидент произошел еще 30 декабря прошлого года, но известно о нем стало только сегодня. Пассажирский авиалайнер следовал по маршруту Инчхон (Сеул) - Амстердам. Командир воздушного судна дважды потребовал от бортпроводника, чтобы тот налил ему алкоголь. Сначала это произошло непосредственно перед взлетом, когда летчик попытался взять бокал в шампанским с подноса, где были расставлены напитки для пассажиров бизнес-класса. Бортпроводник отказался дать спиртное, на что пилот сердито заметил: "Можно же в бумажный стакан налить!", скорее всего намекая на возможность сделать так, чтобы никто не узнал.

Через несколько часов командир судна вновь потребовал спиртного, сказав тому же бортпроводнику налить вино в бумажный стакан. В конце концов стюард прямо сказал: "Во время полета употреблять спиртное категорически запрещено" и доложил о случившемся своему непосредственному начальнику - старшему бортпроводнику. Последний доложил о ситуации второму пилоту, но было решено до посадки не вспоминать об инциденте. При этом, несмотря на просьбу старшего бортпроводника, второй пилот рассказал командиру воздушного судна, что ему доложили о скандале.

В Korean Air провели расследование инцидента и вынесли решение, которое удивило общественность и спровоцировало критические комментарии в адрес руководства компании. Командир воздушного судна, который требовал алкоголь, получил лишь устное предупреждение, а от должности были отстранен старший бортпроводник.

Как заявили в компании, они допросили как командира корабля, так и старшего проводника, а также других участников. Однако пилот утверждает, что его "неправильно поняли", спиртное он не требовал. У стюарда и старшего бортпроводника иная версия событий, но в Korean Air сказали, что только по устным показаниям они не смогли установить, что на самом деле произошло, но по факту пилот не употребил спиртного. При этом в компании все же признали, что летчик сказал фразы, которые могли быть по-разному поняты и интерпретированы.

Причиной для куда более серьезного наказания старшего бортпроводника, который лишился должности, стало то, что он в жестких и нецензурных выражениях раскритиковал второго пилота, который вопреки обещаниям молчать о докладе стюарда тут же доложил все командиру судна.

Кроме того, старший бортпроводник затем рассказал о ситуации на внутреннем сайте компании, в разделе, где могут анонимно общаться сотрудники. В итоге, по логике компании Korean Air, вина командира судна не доказана, а потому ему сделали лишь устный выговор, а старший бортпроводник наказан за ругательства в адрес второго пилота и разглашение ситуации на общем форуме.