СМИ сообщили о росте нелегального рынка люксовых брендов

Объем теневого сектора люксовых товаров в России превысил легальный сегмент.

Продажи контрафакта за год составили около 280 млрд. рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Brandmonitor. При этом официальный сегмент, по данным издания, оценивается почти в 250 млрд. рублей.

Среди самых популярных подделок - футболки, джинсы, кроссовки и сумки. Эксперты отмечают, что в основном реплики известных марок продаются в торговых центрах и на вещевых рынках. При этом среди онлайн-площадок, на которые приходится оборот в 84 млрд. рублей, наиболее популярны соцсети и маркетплейсы.

Несмотря на рост официальных продаж люксовой одежды и обуви, теневой рынок все же не исчезнет. По оценкам специалистов, в будущем все больше подделок будет продаваться через интернет.