Студенты выбирают труд вместо отдыха

Вожатые, строители, проводники, медики, спасатели и ветеринары - все это бойцы Российских студенческих отрядов (РСО). Более 240 тысяч молодых ребят, позабыв о летнем отдыхе, строят космодром, атомные электростанции в России и за рубежом, жилые дома и автодорожные магистрали. Вот уже на протяжении месяца бойцы, как они себя называют, работают во всех социально-экономических сферах страны.

На двух объектах госкорпорации "Росатом" откроются всероссийские стройки "Мирный атом". Этим летом 800 студентов из 27 регионов России будут работать на объектах ФГУП "ПО "Маяк" в городе Озерске Челябинской области и более 300 из 16 регионов - на объектах строительства Ленинградской атомной электростанции. Во время церемонии открытия состоится телемост между двумя стройками, на котором командиры сдадут рапорт генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачёву.

На объекты отряды едут не только для того, чтобы получить свой трудовой опыт и освоить профессию, но и познакомиться с другими ребятами из других городов. Это еще одна из главных особенностей таких всероссийских проектов РСО.

Увидеть просторы крайнего севера и познакомиться с колоритом местных жителей смогут участники самой масштабной студенческой стройки. В Республике Саха (Якутия) более 1,4 тысячи студентов из 34 регионов страны будут работать на объектах инфраструктуры на ресурсной базе магистрального газопровода "Сила Сибири" Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Здесь, на северной стройке, стройотрядовцы смогут проверить себя, обрести профессию, получить необычной опыт и море эмоций. Между собой бойцы называют ее "мужская стройка", потому что работать тут будут только представители сильного пола. Стройка начнется 9 июля.

В ближайшие дни стартуют не только стройотряды: 7 июля на площади перед главным корпусом Северного государственного медицинского университета состоится торжественная линейка, посвященная началу работы Всероссийского студенческого медицинского отряда "Коллеги". В Краснодарском крае на черноморском побережье инструкторами первой категории будут работать бойцы студотрядов. Впервые за порядком на территории аквапарка Геленджика будет следить Всероссийский сводный студенческий отряд "Золотая бухта".

Традиционно каждый отряд вне зависимости от вида деятельности и региона получит путевки, подтверждающие право работы на объекте. Трудовой сезон у студентов продлится до конца августа, а осенью они подведут итоги на всероссийском студенческом слете.