Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС. Об этом она рассказала в эфире украинского телеканала "Прямой".

Как отметила вице-премьер, это уже четвертый саммит в нынешней должности, и первый случай, когда профильный вице-премьер не участвует в мероприятиях. "Мы прождали тут 40 минут, ко мне никто не вышел даже из протокола. Охранники сказали, что меня нет в списках", - сказала она.

Происходящее Климпуш-Цинцадзе назвала "саботажем" и "низкими играми", интригами со стороны правительства.

Пресс-секретарь украинского премьер-министра Владимира Гройсмана назвал обвинения со стороны Климпуш-Цинцадзе "политической игрой".