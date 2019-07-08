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08.07.2019 13:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае создается более 19 тысяч новых предприятий в день

По данным Главного государственного управления по регулированию рыночной деятельности, в первом полугодии 2019 года в Китае в среднем за день создавалось чуть менее 19,5 тысячи новых предприятий.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", это число увеличилось на 7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Срок открытия нового предприятия сократился до 8 дней. Одновременно с этим совершенствуется и процедура их закрытия. В первые шесть месяцев этого года около 700 тысяч предприятий ушли с рынка без лишних проблем благодаря упрощенной процедуре.

С начала года ведомства по регулированию рыночной деятельности страны прилагали большие усилия по усилению контроля над рынками, а также добились прорыва в преобразовании системы допуска на рынок.

Во втором полугодии со стороны государственного управления будут предприняты такие меры, как содействие реформам по упрощению администрирования и делегированию полномочий нижестоящим инстанциям, а также оптимизация предоставления госуслуг. Будет усилен контроль за качеством продуктов питания и медикаментов, продолжится борьба с поддельными товарами, защита законных прав потребителей и т.д.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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