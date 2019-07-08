В Кремле рассмотрят идею Зеленского о переговорах в новом формате в Минске

В Кремле пока не готовы дать ответ на предложение президента Украины провести переговоры в Минске по Донбассу с участием США, Великобритании, Германии и Франции.

"Пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нужно понять, есть ли перспективы такой встречи, - заметил он. - Что за новый формат".

"США - не участники "нормандского процесса", - напомнил представитель Кремля. - Как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников "нормандского процесса", но не стоят подписи никаких представителей США?".

"Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу сказать о какой-то реакции", - заключил Песков.