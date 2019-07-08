В Петровском Пассаже открылся корнер La Prairie

Швейцарский бренд La Prairie открыл свое новое пространство в галерее Articoli by Bosco в Петровском Пассаже.

Корнер выполнен в новом для La Prairie дизайне, который подчеркивает минимализм и приверженность бренда к архитектурному стилю баухаус. Здесь есть специальная зона для индивидуальных консультаций и для экспресс-процедур Art of Perfection. Профессиональные консультанты La Prairie не только дадут совет, но и подберут те продукты, которые подойдут для ухода за кожей конкретной женщины. Высокие стандарты технологий, изысканные текстуры и элегантная упаковка остаются характерными особенностями этой косметической марки.