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08.07.2019 / 16:16
Красота

В Петровском Пассаже открылся корнер La Prairie

Новый корнер La Prairie в Петровском Пассаже. Фото: предоставлено La Prairie
Новый корнер La Prairie в Петровском Пассаже. Фото: предоставлено La Prairie

Швейцарский бренд La Prairie открыл свое новое пространство в галерее Articoli by Bosco в Петровском Пассаже.

Корнер выполнен в новом для La Prairie дизайне, который подчеркивает минимализм и приверженность бренда к архитектурному стилю баухаус. Здесь есть специальная зона для индивидуальных консультаций и для экспресс-процедур Art of Perfection. Профессиональные консультанты La Prairie не только дадут совет, но и подберут те продукты, которые подойдут для ухода за кожей конкретной женщины. Высокие стандарты технологий, изысканные текстуры и элегантная упаковка остаются характерными особенностями этой косметической марки.

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