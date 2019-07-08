В Роскачестве рассказали, каким должен быть зерновой хлеб

Роскачество и НИИ хлебопекарной промышленности разработали проект стандарта для мультизернового хлеба. В Росстандарт он будет представлен в августе.

Мультизерновым будет считаться хлеб без начинки с влажностью более 19 процентов, в состав которого входит три и более вида зерна и продуктов его переработки (кроме ржаной и пшеничной муки).

Зерновой хлеб тоже должен будет быть без начинки с влажностью более 19 процентов и содержать в себе не более двух видов зерна и продуктов его переработки (тоже кроме ржаной и пшеничной муки).

Хлеб из цельнозерновой муки должен будет содержать в составе цельнозерновую или обойную муку.

Инициатива создания классификации зернового хлеба поддержана Ассоциацией производителей и поставщиков продовольственных товаров.

В настоящий момент в России нет ГОСТа на на мультизерновой, цельнозерновой и зерновой хлеб. Не прописаны в нормативной базе и определения хлеба этих видов.

Таким образом, каждый производитель печет его, как считает нужным, а покупатель из-за этого, покупая "мультизерновой" хлеб, не всегда приобретает полезный продукт.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.