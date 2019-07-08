Восьмого июля в православных церквях вспоминают святых Петра и Февронию, Муромских чудотворцев, покровителей семьи. Историки считают: почитание святых существовало еще до XIV века, и в 1547 году Церковь узаконила народную традицию. А с 2008 года день памяти святых решили уже отмечать как Всероссийский праздник семьи, любви и верности. Дело в том, что отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии, ставших святыми именно за подвиг любви, - яркий пример любви, верности, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых невозможно построить счастливую семью.

Обычно о жизни святого и смысле его духовного подвига мы узнаем из его жития, но история святых Петра и Февронии - исключение. Достоверно известно только то, что они жили в городе Муроме в XII веке, все остальные сведения почерпнуты из "Повести о Петре и Февронии Муромских", написанной в середине XVI века церковным писателем Ермолаем-Еразмом. Фамилия его нам неизвестна, сам себя он называл Прегрешным.

В начале царствования Ивана Грозного, митрополит Московский Макарий решил собрать жизнеописания всех русских святых воедино. Так появились "Великие Минеи Четьи" (ежемесячные чтения). Среди авторов, привлеченных к работе, был и Ермолай (монашеское имя Еразм), которому поручили собрать сведения о Муромском князе Петре и его жене Февронии. В народе их почитали чудотворцами и к их могиле приезжали просить благословения на счастливый брак. Как правило, жития святого - это скрупулезное исследование, в котором нет места фантазии. Но то ли потому, что строгие рамки жития были тесны талантливому писателю, то ли потому, что сам духовный подвиг этих святых, их любовь друг к другу, не могла не вдохновить Еразма, но в итоге он написал не канонические по форме жития, а повесть, полную символов и даже сказочных приключений и любви. В "Минеи Четьи" труд Ермолая-Еразма не включили, зато русская литература обогатилась шедевром.

Конечно, сейчас сквозь наслоения веков трудно восстановить реальность, но, тем не менее, сама святость Петра и Февронии никогда не оспаривалась. И то, что мы сейчас рассматриваем их духовный подвиг через призму символов и художественных образов, сути не меняет. "Тайна сия велика", - говорил о браке и любви апостол Павел. Духовный подвиг святых Петра и Февронии - это подвиг любви. Любви как высшего единения двоих, любви, которая выше и сословных перегородок, и корысти, и даже самой смерти. Итак, что же мы узнаем, прочитав "Повесть о Петре и Февронии Муромских", этот своего рода бестселлер наших предков (повесть расходилась по России в огромном количестве списков).

Петр был младшим братом князя Муромского Павла. Еразм начинает свой рассказ с того, что к жене Павла повадился ходить дьявол. Желая соблазнить ее, он каждый раз принимал обличье самого Павла, так что никто не мог понять, где Павел, а где дьявол. И только Петр смог распознать дьявола и сразил его мечом. Издыхая, дьявол обрызгал Петра кровью, так что тот заболел - по телу его пошли язвы. Никто, повествует дальше Еразм, не мог излечить Петра, и только Феврония пообещала помочь ему, но при условии, что он женится на ней. Не веря в то, что из этого что-то выйдет и ему придется держать слово, Петр согласился. Феврония, хотя и была дочерью простого древолаза - ее отец собирал мед диких пчел, но обладала даром целительства. Петр выздоровел, но жениться не спешил, и тогда болезнь снова вернулась к нему. Тут уж Петр не стал медлить, и они зажили счастливо.

Вскоре умер Павел, и Петр должен был стать князем. Но спесивые бояре не захотели, чтобы их княгиней была простая крестьянка, и поставили Петра перед выбором: либо отпусти Февронию, найди себе княжну и садись на престол, либо не быть тебе князем. Петр выбрал жену. А Феврония, обладавшая даром прозорливости, утешала приунывшего Петра, говоря, что испытание ненадолго. Действительно, чванливые бояре перессорились, так и не решив, кто же будет править Муромом, и, в конце концов, позвали Петра назад. Петр и Феврония "управляли градом со справедливостью и кротостью, а жили с любовью и в счастии".

"Святые Петр и Февронья", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Интересен такой эпизод, описанный Еразмом. Однажды Феврония плавала по реке на лодке, и один боярин начал оказывать ей знаки внимания. Тогда Феврония предложила ему зачерпнуть пригоршню воды с правой стороны борта и с левой, и отпить из каждой - тогда еще можно было пить речную воду, не отравившись. Воспылавший страстью боярин отпил, и Феврония спросила его, есть ли в воде разница. "Нет, вкус один", - отвечал ухажер. "Так же одинаково и женское естество, напрасно ты забыл жену и думаешь о другой", - отвечала Феврония.

В старости Петр и Феврония приняли монашеский постриг, и завещали, чтобы их положили в один, двойной каменный гроб с перегородкой. Вот как рассказывает Еразм об их кончине. Почувствовав приближение смерти, Петр послал к Февронии посыльного со словами: "Пришло время, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу". Феврония в это время вышивала для храма лики святых и сказала: "Подожди еще, не окончила я работы". Но Петр торопил: "Отхожу к Богу и не могу тебя более ждать…" Тогда, на третий раз, Феврония воткнула иголку в незаконченную работу и испустила дух: в один день и час с мужем. Но на этом чудеса не кончились.

Зная, что Петр и Феврония приняли монашество, глупые горожане решили, что не гоже им, монахам, лежать в гробу рядом, и положили каждого в отдельный гроб, причем поставили их в разные церкви. Но наутро обнаружили оба тела рядом в каменном гробу. Посчитав это недоразумением, горожане на ночь перенесли тела назад, но на следующее утро опять нашли их вместе. После этого никто уже не посмел разлучать Петра и Февронию.

Конечно, современного читателя может смутить и эта история с гробами, и змий, появлявшийся в начале повествования, однако богословы видят в этом не столько разгулявшуюся фантазию народа, или автора, сколько христианскую символику. Змий тут - не древнее чудовищное пресмыкающееся, а символ врага рода человеческого. И борьба с ним - не битва с мечом, а внутренняя брань с соблазнами, исходящими от сатаны и его прислужников. Автор повести языком христианских символов рассказывает о том, что читателям обязательно выпадут испытания. И они затронут семью. Но можно, можно преодолеть все эти трудности, и святые Петр с Февронией - пример любви, все преодолевающей.

В Библии сказано: "Муж и жена плоть едина". Такая любовь, такое взаимопроникновение любящих, было редкостью, чудом и тайной и в XII, и в XXI веке. Но и тогда, и сейчас люди понимают всю ценность такого чувства, и именно поэтому не иссякают потоки верующих, которые молятся святым Петру и Февронии, желая приобщиться к такой божественной полноте любви.