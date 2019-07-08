В России впервые в этом году зафиксирована дефляция

Продовольственная дефляция в России в июне в месячном выражении составила 0,5 процента, показали данные Росстата. Это произошло впервые с сентября прошлого года.

"В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию.

Удешевление плодоовощной продукции отмечалось в 78 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), самое заметное - в Карачаево-Черкесской Республике (на 15 процентов), Калининградской области (на 11 процентов), Брянской и Тверской областях (на 9,6 процента)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июне продовольственная дефляция до этого момента была лишь в 2015 году, тогда цены снизились на 0,45 процента в месячном выражении.