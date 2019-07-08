10 июля в Сколковском институте науки и технологий стартует образовательный интенсив "Остров 10-22", в котором примут участие команды более чем из 100 российских вузов. Здесь соберутся ректоры, проректоры, деканы, руководители стартапов, преподаватели и региональные чиновники. Всего более 1500 человек, готовых внедрять инновации.

Что конкретно будет в программе? Несколько направлений, например, управления, экосистем и урбанистики, технологического предпринимательства, рынков Национальной технологической инициативы. Плюс - трек по формированию и развитию научно-образовательных центров и другие. Всего для вузовских команд в Сколтехе пройдет 328 мастер-классов, 67 образовательных лабораторий, лекции ключевых спикеров. При этом более половины участников "Острова" освоят базовый курс по использованию технологий искусственного интеллекта в образовательной среде.

Учиться специалисты из вузов будут в команде. Возраст учеников от 15 до 67 лет.

- Программа "Острова" должна дать новые компетенции, которые нужны для построения эффективных коммуникаций между наукой, образованием, индустрией, - рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. - Навыки, которые вузы получат на интенсиве, внедрять придется, что называется, "сразу с колес". Поэтому выбрано специально время, когда можно на две недели оставить родной университет, максимально интенсивно пройти курс. Мы совместим образовательный и проектный модули, чтобы участники защитили проекты развития своих вузов и смогли над ними работать на местах.

Среди организаторов эксперимента не только минобрнауки, но и Фонд "Сколково", РВК, АСИ и другие.