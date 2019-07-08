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08.07.2019 17:25
Рубрика: В мире

ВГТРК пригласила к себе участников запрещенного на Украине телемоста

Текст: Константин Волков

Холдинг ВГТРК пригласил участников с российской и украинской сторон к себе в студию, чтобы все же провести программу "Надо поговорить", которая ранее намечалась как телемост между Киевом и Москвой.

С украинской стороны телепередачу организовывала телекомпания NewsOne. Однако 7-8 июля на нее было оказано сильное давление со стороны как украинских властей, включая президента Украины Владимира Зеленского, так и правых сил. Ввиду угроз физической расправы с журналистами телекомпании пришлось отказаться от проведения телемоста.

Фото: REUTERS/ Francois Lenoir
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Между тем телемост планировался как встреча с двух сторон обычных людей, не политиков, которые должны были поговорить о своей жизни. Ведущие программы - Андрей Малахов с российской стороны и Мария Ситтель - с украинской.

Как заявила пресс-служба ВГТРК, "телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем, - отметили в пресс- службе. - Мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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