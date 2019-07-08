Видео: На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч

На востоке Франции во время сильнейшей грозы выпал град размером с теннисный мячик. Местные жители сняли уникальное природное явление и выложили ролики в Сеть. На одном видео запечатлен бассейн частного дома, который пенится от частых ударов града о поверхность воды.

В минувшую субботу в 20 департаментах Франции был объявлен предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности. В регионе Овернь-Рона-Альпы было зафиксировано рекордное количество молний.

Всего шестого июля было отмечено 74 тысячи электрических разрядов, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Keraunos.