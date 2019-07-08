Виктор Фархутдинов назначен главным тренером сборной России по боксу

Виктор Фархутдинов стал новым главным тренером мужской сборной России по боксу, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Эдуард Кравцов, ранее занимавший этот пост, продолжит работу в должности генерального менеджера сборных России по боксу по тренерской работе.

"Хотел бы поблагодарить руководство за доверие. Накануне чемпионата мира тяжело принимать команду, к тому же Олимпийские игры не за горами, но мы будем стараться. Время есть, впереди два этапа подготовки", - сказал Фархутдинов.

По его словам, в тренерском штабе сборной страны будут работать Валерий Мотькин, Геннадий Ковалев, Виктор Шевелин, Сергей Зеленин, Александр Зимин.

"Команда у нас сильная, тренерский состав грамотный. Будем определяться и решать поставленные задачи, - заявил Фархутдинов. - Ответственность очень высокая. Хотелось бы не подвести, постараться подготовить команду".

Кравцов отметил, что позиция генерального менеджера сборных команд была введена "для усиления тренерской работы в целом". "На этой должности я буду вести работу в плане селекции, обучения тренерского состава, контроля за соблюдением спортивных принципов", - сообщил он.