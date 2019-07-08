Володин: Конфликт с Россией нужен грузинским радикалам

Дестабилизация обстановки нужна радикалам в Грузии, которые хотят свергнуть действующую власть. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в эфире оппозиционной телекомпании "Рустави 2" телеведущий выступил с оскорблениями в адрес президента РФ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе уже осудили данные высказывания, усмотрев в них провокацию. С аналогичными оценками выступили в МИД РФ, где назвали выпады в адрес руководства России на ТВ Грузии беспрецедентной по низости выходкой.

- В Грузии ситуация продолжает ухудшаться, - констатировал Вячеслав Володин. - Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти.

По его словам, в таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного. Спикер подчеркнул, что "действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности".

- Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка - звенья одной цепи, - отметил Володин.

Председатель Госдумы считает, что напряжение будет и дальше нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами.

- Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна, - сказал он.