"Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент - яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", - отметили на Смоленской площади. "Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах", - подчеркнули в МИД.

В российском дипломатическом ведомстве также обратили внимание, что в этот раз - в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации - грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение. Кроме того, инцидент с возмущением был воспринят в грузинском обществе, отметили в МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны назвала инцидент на телеканале "Рустави-2" "бедой Грузии".

Между тем на самом телеканале два сотрудника уволились в знак протеста против выступления телеведущего Георгия Габуния.

Напомним, в воскресенье журналист во время своей авторской программы "P.S." на "Рустави-2" позволил себе нецензурно высказаться в адрес российского руководства. Телекомпания принесла извинения за этот инцидент. Выступление Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, а также огромное количество пользователей грузинских соцсетей, которые опасаются обострения российско-грузинских отношений. После эфира жители Тбилиси собрались у здания телекомпании и закидали его вениками, яйцами и бутылками. Они потребовали увольнения не только журналиста, но и генерального директора "Рустави-2" Ники Гварамии. В итоге канал был вынужден на некоторое приостановить вещание, в настоящий момент он уже возобновил свою работу.