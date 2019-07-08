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08.07.2019 17:40
Рубрика: В мире

Володин рассказал о последствиях для Грузии от предлагаемых мер

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Госдума на заседании 9 июля рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, в том числе на ситуацию с журналистом телеканала "Рустави 2". Нижняя палата также обратится к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина, воды из Грузии и денежные переводы в Грузию.

Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Фото: vesti.ru
Руководство Грузии осудило оскорбившего главу РФ и ее граждан ведущего

В заявлении депутаты собираются подчеркнуть недопустимость оскорблений России и ее президента, а также угроз в адрес российских граждан, сказал он.

Что касается предложений в адрес правительства, то, если они будут реализованы, Грузии грозят серьезные потери. Как напомнил Володин, по денежным переводам в эту страну Россия занимает первое место, за прошлый год в республику было отправлено 641 млн долларов. Это очень большие средства, констатировал глава нижней палаты.

Если же суммировать доходы Грузии от продажи в России вина, минеральной воды, а также от пребывания российских туристов (напомним, что авиасообщение уже запрещено), то последствия могут впечатлить. Ведь речь идет о порядка 10 процентов от ВВП страны.

В связи с этим Вячеслав Володин призвал грузинских деятелей "думать", прежде чем действовать и высказываться против РФ. По его оценке, речь идет о провокации, затеянной против нашей страны с подачи Вашингтона, отметил он.

- Мы не позволим нарушать интересы нашей страны, оскорбительно себя вести по отношению к гражданам, - резюмировал он.

Напомним, что возмущение политиков вызвали высказывания телеведущего грузинского оппозиционного канала "Рустави-2" в адрес руководства России. Что стало звеном одной цепи с провокацией против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии.

Как сообщалось ранее, депутаты "Единой России" подняли вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в республику. Комитет по международным делам уже высказался в поддержку предложения.

В мире экс-СССР Грузия Законодательная власть Госдума Отношения России и Грузии
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