Очень полезное и своевременное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда отменила вердикт коллег по жалобе гражданина на бездействие судебного пристава. Местные суды отказали человеку в иске к Федеральной службе судебных приставов, когда тот пожаловался на нежелание пристава забрать деньги у должника.

В результате должник успел снять всю наличность со своих счетов, а гражданину служба судебных приставов вернула неисполненное решение суда, дело о взыскании признала неисполнимым, производство просто закрыла и сдала папку в архив.

Верховный суд встал на сторону гражданина и разъяснил, кто и как отвечает за бездействие приставов.

Важность подобного разъяснения самых квалифицированных судей страны в том, что ситуация с взысканием долгов приставами нередко бывает очень проблемной. И каждый, кто сталкивался с взысканием, прекрасно понимает: победа в суде, это еще не победа. Из-за нежелания пристава исполнять свои служебные обязанности выигрыш гражданина в суде может так и остаться на бумаге. Что, собственно, и произошло в нашем случае.История началась с того, что в суд гражданин принес иск к службе приставов. В суде истец рассказал, что у него была тяжба с фирмой пластиковых окон, которая не выполнила договорных обязательств и клиент пострадал.

Суд присудил пострадавшему компенсацию за не поставленные, но оплаченные окна. Фирма по решению суда должна вернуть больше миллиона рублей.

На момент оформления исполнительного производства на счету оконной фирмы было достаточно денег, чтобы с лихвой рассчитаться по долгу. Плюс к этому у коммерсантов имелось и другое недешевое имущество. Но из-за того, что пристав исполнял, точнее делал вид, что неспешно исполняет решение суда о взыскании долга, деньги и имущество коммерсантов исчезли. Неисполненное производство пристав вернул гражданину, выигравшему суд, а само дело списал в архив из-за того, что средств у должника нет.

Вот тогда пострадавший уже дважды - от коммерсантов и от службы судебных приставов - человек пошел в суд уже с иском к службе. Но ему не повезло. Суды - районный и городской - единодушно ему в иске отказали. Тогда упорный истец попросил Верховный суд проверить отказы. Служба судебных приставов, узнав об этом, также обратилась в Верховный суд с просьбой оставить решения местных судов, отказавших человеку, без изменения.

Судебная коллегия по гражданским делам дело запросила, изучила и заявила, что гражданин возмутился справедливо, а решения коллег незаконны.

По закону главная задача пристава - правильное и своевременное исполнение решения суда

Вот что показали материалы дела, которое изучил Верховный суд. Решение суда, о том, что фирма должна гражданину миллион рублей, было вынесено и вступило в законную силу еще в 2015 году. Из материалов дела видно, что в августе 2015 года пристав написал постановление, которым он ввел "запрет на регистрационные действия в отношении зарегистрированных за ответчиком автомобилей" и перечисляет пять машин, три из которых - дорогие иномарки. Ноябрем 2015 года датировано постановление пристава о взыскании миллиона рублей со счета фирмы в банке, на котором были деньги, полностью покрывающие долг. А потом наступила тишина, которая растянулась на два года.

В мае 2017 года вступило в силу решение райсуда, признавшего "незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, …выразившееся в длительном неисполнении решения суда по взысканию". В декабре 2017 года служба судебных приставов написала постановление, что исполнительное производство окончено, исполнительный лист вернули пострадавшему. В этом постановлении сказано, что "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными". Вот тогда возмущенный бездействием исполнителей человек и пошел в суд с иском к службе судебных приставов. Но районный суд, гражданину отказал, записав в решении, что, на его взгляд, "отсутствует причинно-следственная связь между бездействием ответчика и заявленными гражданином к возмещению убытками". Апелляция с таким отказом согласилась. А Верховный суд РФ - нет. Вот аргументы Верховного суда.

Главный закон при рассмотрении этого дела - Закон "Об исполнительном производстве". В 36-й статье этого закона сказано, что "содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены приставом в 2-месячный срок со дня возбуждении исполнительного производства". В статье 119 того же Закона "Об исполнительном производстве" записано, что "заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных им в результате совершения исполнительных действий". То же самое сказано и в законе о судебных приставах .

Верховный суд напомнил и про свой пленум (№50 от 17 ноября 2015 года), на котором говорилось об исполнительном производстве. Если в ходе исполнительного производства пристав не делал необходимые действия, чтобы забрать у должника средства или имущество, которое позже исчезло, то от истца нельзя требовать, чтобы он доказывал, что у его должника нет имущества, которое можно обратить во взыскание. В то же время отсутствие "реального исполнения само по себе не является основанием возложить на государство обязанность возместить сумму, неполученную от должника.

Дело в том, что ответственность государства при исполнении судебных актов, вынесенных в отношении частных лиц, ограничиваются организацией принудительного исполнения этих актов и не подразумевает обязательного положительного результата, если он "обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от должника".

По нашему делу основанием иска стал не факт неисполнения решения суда, а неисполнение из-за бездействия пристава. Постановления пристав вынес вовремя, но не представлено в суд доказательств, что пристав отправил их в банк. Ответчик не объяснил, почему бездействовал пристав. Нет ответа в деле и на вопрос, почему при наличии у должника автопарка решение суда не выполнено. Весь спор пересмотрят заново.