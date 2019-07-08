Все стартовые матчи сезона ФНЛ закончились в пользу гостей

Новости

В Тбилиси проходят сразу четыре акции протеста 22:20
В России рухнули продажи Chevrolet Niva 22:05
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ 22:02
Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы 21:50
Хорватия начала вступление в зону евро 21:33
Мужчина упал с "Парящего моста" в Зарядье 21:32
Алексей Сутормин стал игроком "Зенита" 21:00
В Краснодарском крае резко испортится погода 20:48
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС 20:40
Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!" 20:39
Девять станций "красной" ветки метро закроют на неделю 20:29
Из Карантинной бухты возле Херсонеса уберут военные корабли 20:12
В Крыму ученые начали испытания установки для сбора воды из воздуха 20:00
В КБР 14 полицейских арестованы за взятки и участие в ОПГ 19:53
Экс-глава "Формулы-1" признался, что готов отдать за Путина жизнь 19:46
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы 19:40
В Анапе тренера обвинили в гибели подростка во время купания в море 19:34
Москва стала самым зеленым мегаполисом мира 19:15
Виктор Фархутдинов назначен главным тренером сборной России по боксу 19:00
Аксенов назвал запугиванием уголовную статью за непризнание Крыма украинским 18:41
Колокольцев проверил работу отдела МВД по вопросам миграции в Люберцах 18:40
Росстат объяснил, кто виноват в досрочной публикации данных 18:36
Бывшего президента Киргизии вызвали на допрос 18:34
В Москве совершено разбойное нападение со стрельбой 18:31
В Севастополе за второго ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 22:13
Рубрика: Спорт

Начали по-хозяйски

Все стартовые матчи сезона ФНЛ закончились в пользу гостей
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
Команды Российской премьер-лиги только готовятся к первому туру, а вот участники Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по силе дивизиона, уже начали сезон. И во всех стартовых встречах победили гости.
Фото: Дмитрий Кандинский / РИА Новости
"Уфа" сохранила "прописку" в Премьер-лиге

По итогам прошлого сезона ФНЛ должны были покинуть пять клубов. Но поскольку "Сахалин", выигравший восточную зону в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), от повышения в классе отказался, а вылетевший из Премьер-лиги "Анжи" не нашел средств играть в ФНЛ, две команды сохранили свои места не по спортивному принципу. Речь о воронежском "Факеле" который спасается таким образом уже второй год подряд, и калининградской "Балтике". В дивизион ниже, ПФЛ, отправились "Сибирь", "Зенит-2" и "Тюмень". Новые лица ФНЛ - "Чайка" (Песчанокопское), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Текстильщик" (Иваново). Ну а особую интригу таит возвращение во второй по силе дивизион московского "Торпедо". Тем более что возглавил прославленный клуб Сергей Игнашевич. Его дебют у руля "черно-белых" пришелся на гостевую встречу с "Факелом".

Торпедовцы, несмотря на тяжелые погодные условия, матч в Воронеже выиграли 1:0 - единственный гол на 81-й минуте забил Иван Сергеев. "Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника. Была достаточно нервная игра, и, как следствие, нерезультативная", - сказал после матча Сергей Игнашевич.

Результаты остальных матчей первого тура: "Луч" - "Химки" - 2:5, "СКА-Хабаровск" - "Шинник" - 1:2, "Нижний Новгород" - "Томь" - 0:2, "Текстильщик" - "Енисей" - 0:1, "Мордовия" - "Нефтехимик" - 0:1, "Авангард" - "Ротор" - 0:3, "Чайка" - "Чертаново" - 0:1, "Балтика" - "Спартак-2" - 0:1.

Спорт Футбол Футбольная национальная лига
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии