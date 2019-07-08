Все стартовые матчи сезона ФНЛ закончились в пользу гостей

Команды Российской премьер-лиги только готовятся к первому туру, а вот участники Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по силе дивизиона, уже начали сезон. И во всех стартовых встречах победили гости.

По итогам прошлого сезона ФНЛ должны были покинуть пять клубов. Но поскольку "Сахалин", выигравший восточную зону в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), от повышения в классе отказался, а вылетевший из Премьер-лиги "Анжи" не нашел средств играть в ФНЛ, две команды сохранили свои места не по спортивному принципу. Речь о воронежском "Факеле" который спасается таким образом уже второй год подряд, и калининградской "Балтике". В дивизион ниже, ПФЛ, отправились "Сибирь", "Зенит-2" и "Тюмень". Новые лица ФНЛ - "Чайка" (Песчанокопское), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Текстильщик" (Иваново). Ну а особую интригу таит возвращение во второй по силе дивизион московского "Торпедо". Тем более что возглавил прославленный клуб Сергей Игнашевич. Его дебют у руля "черно-белых" пришелся на гостевую встречу с "Факелом".

Торпедовцы, несмотря на тяжелые погодные условия, матч в Воронеже выиграли 1:0 - единственный гол на 81-й минуте забил Иван Сергеев. "Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника. Была достаточно нервная игра, и, как следствие, нерезультативная", - сказал после матча Сергей Игнашевич.

Результаты остальных матчей первого тура: "Луч" - "Химки" - 2:5, "СКА-Хабаровск" - "Шинник" - 1:2, "Нижний Новгород" - "Томь" - 0:2, "Текстильщик" - "Енисей" - 0:1, "Мордовия" - "Нефтехимик" - 0:1, "Авангард" - "Ротор" - 0:3, "Чайка" - "Чертаново" - 0:1, "Балтика" - "Спартак-2" - 0:1.