Вступил в силу порядок оказания паллиативной помощи

В документе еще раз четко прописано, что все 100 процентов пациентов, нуждающихся в обезболивании, в том числе и сильнодействующими наркотическими средствами, получат необходимые лекарства. Для расчета потребностей в таких средствах регионы должны будут создать регистры больных, нуждающихся в паллиативной помощи. Такой регистр, кстати, поможет обеспечить преемственность ведения таких больных (что тоже предусмотрено приказом). Ведь сегодня нередко бывает, что выписанный из стационара безнадежный больной на долгое время остается и без обезболивания, и без адекватной помощи. В приказе, в частности, предусмотрено, что уже через два дня после выписки, пациент должен быть поставлен на учет по месту жительства, осмотрен специалистами, которые определят его потребности и организуют необходимую помощь. Более того, в документе отдельно прописано, что когда речь идет о пациентах-детях, достигших 18 лет, сведения о них во взрослую службу должны быть переданы заранее - за месяц до дня совершеннолетия, чтобы при переходе не возникло паузы, и человек не оказался предоставленным самому себе.

Система паллиативной помощи, которая уже начала выстраиваться в нашей стране, включает несколько уровней ее организации: поддержку можно будет получить не только в стационаре - хосписе, паллиативном отделении больницы, доме или отделении сестринского ухода, но и на дому, для чего в регионах будут созданы патронажные выездные службы. Кроме того, для обеспечения больных респираторной поддержкой (в ней нуждаются больные некоторыми видами онкологических заболеваний, больные ХОБЛ и т.д.) в структуру паллиативной службы войдут также респираторные центры. Все виды помощи, как прописано в документе, предназначены и взрослым пациентам, и детям.

На недавнем заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере его председатель вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за последние годы много сделано по обеспечению больных обезболивающими препаратами, что в регионах начали создавать паллиативные койки, хотя с выездными службами "у нас пока не получалось". В целом документ показывает четкую конструкцию паллиативной помощи, которую нужно теперь выстроить в каждом регионе.

Но препятствий и сложностей много, отмечали участники заседания попечительского совета. Один из важнейших вопросов - тема ответственности медицинских работников за ошибки при назначении и использовании наркотических лекарств. "Врачи боятся и не хотят назначать сильнодействующие обезболивающие, так как любая мелкая ошибка может привести к уголовному делу", - заявила член попечительского совета, основатель фонда помощи хосписам "Вера" и руководитель одного из московских хосписов Нюта Федермессер, выступая на заседании. Причем такие "ошибки" врачи могут совершать и из лучших побуждений. Например, формально врач имеет право выписать рецепт на обезболивающее, придя к пациенту домой. Но лекарство по этому рецепту выдадут только после того, как там будет стоять подпись главного врача и печать медучреждения. Получается, что родственники лежачего больного, получив назначение, все равно вынуждены идти и собирать подписи и печати. "Либо главврач заведомо идет на риск быть наказанным, выдавая врачу пустой рецепт со своей подписью и печатью", - пояснила Федермессер.

Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию, заявив, что речь идет об учетных рецептах, и наладить этот учет так, чтобы не осложнять жизнь родственникам больных, вполне возможно.

"Мы с министерством здравоохранения договорились, чтобы сделать следующий порядок - чтобы к больному бригада приезжала, уже имея рецептурные бланки, подписанные и завотделением, и главным врачом. Чтобы не было необходимости родственнику обращаться снова в медицинскую организацию после того, как выехавший на вызов доктор выписал рецепт. А актировать, чтобы вести учет, его можно с помощью фотофиксации", - пояснила Татьяна Голикова.

Что касается темы ответственности медработников за нарушения оборота наркотических и психотропных веществ, вице-премьер предложила обсудить механизм, при котором дела медиков, связанные со случайной утратой или уничтожением таких лекарств, рассматривали бы специальные комиссии внутри медорганизаций.

"Предлагается устанавливать факт утраты или уничтожения наркотических и психотропных веществ или их упаковки вследствие случайного стечения обстоятельств специально создаваемой в медорганизации комиссией, которой и будет оформляться протокол", - сказала Татьяна Голикова. Она добавила, что такие комиссии также могли бы принимать решение о привлечении медработника к дисциплинарной ответственности.