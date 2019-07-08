Зеленский запретил украинцам общаться с россиянами

Свой голос в истеричный националистический хор, отвергающий любые контакты с Россией, внес и действующий президент Украины Владимир Зеленский, назвавший такую форму диалога между украинцами и россиянами буквально угрозой национальной безопасности, и, как следует из его очередного видеоролика - угрозой рейтингу партии "Слуга народа" (СН).

Вакханалия началась буквально сразу после появления анонсов эфира, планировавшегося на ближайшую пятницу. Уже в воскресенье вечером свое ценное мнение высказала партия "Европейская стратегия", ведомая Петром Порошенко: там призвали Службу безопасности Украины (СБУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и прочие властные институции максимально жестко отреагировать на мирную инициативу журналистов, и пообещала перейти к акциям прямого действия, если их призыв останется без ответа. Следом обозначил позицию премьер-министр Владимир Гройсман, также идущий на выборы с собственной партией: он заявил о стоящем на пороге "российском реванше" и призвал NewsOne отказаться от совместного с россиянами эфира.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук счел предложение поговорить "телевизионной миной замедленного действия" и опять же "угрозой национальной безопасности". Ряд депутатов Верховной Рады от партий "Народный фронт" и радикалов Ляшко высказались об идее примирения в единственно доступном им формате - с использованием бранной лексики. Наконец, лидер запрещенного в России неонацистского движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий предъявил Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в течение суток "дать адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль", и пригрозил главе государства своими "черными человечками" - то есть боевиками карательного полка "Азов". К тому моменту вокруг телеканала уже выставлялись пикеты неонацистов, а в социальных сетях звучали призывы сжечь редакцию вместе с журналистами.

"Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией. Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом начало открытого диалога между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - попытались объясниться с националистами журналисты, констатировавшие ради этого, что "Крым и Донбасс - это Украина". Но к этому моменту в унисон с Вакарчуком, Гройсманом, Порошенко, Билецким и сотнями жаждущих крови блогерами запело окружение Владимира Зеленского. Так, один из лидеров партийного списка СН, гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко заявил, что "во время войны никаких эфиров дружбы быть не может".

Нужно пояснить, что Ткаченко - один из главных разжигателей гражданского конфликта и русофобии на Украине, приближенный медиаменеджер олигарха Коломойского, в категориях мира и диалога, вероятно, мыслить уже не может. Еще один видный представитель партии Зеленского - политконсультант Никита Потураев - намекнул на лишение NewsOne лицензии, а также на то, что все россияне для него - враги. Наконец, утром в понедельник руководитель СБУ Иван Баканов назвал телемост "абсолютно неприемлемым" и предложил Зеленскому созвать заседание СНБО по этому поводу.

Зеленский собрал только совещание, и пока оно шло - в интернете был опубликован его ролик-обращение к украинцам. Активно хлопоча лицом, Зеленский, в частности, объявил, что "анонсированный телемост - дешевый, но небезопасный пиар-ход и попытка поделить украинцев на два лагеря", и призвал не поддаваться на манипуляции. Осталось невыясненным, к какому лагерю относит себя сам Зеленский - к тем, кто голосовал за него в ожидании мира, и кому, по большому счету безразлично, кто и как этому миру способствует.

Или к тем, кто сам использует тему мира исключительно для пиара, как он сам и его окружение, покрывая одновременно террористические обстрелы Донбасса, "во имя мира" проводимые украинскими военными. И уж совсем как разминка в КВН - когда прямой ответ на вопрос не приносит очков - прозвучало его предложение "поговорить" в адрес Владимира Путина: Зеленский вновь озвучил идею подключения к переговорам в нормандском формате США и Великобританию. Не понятно, какое отношение они имеют к травле телеканала NewsOne и проекта "Надо поговорить", но когда речь президента похожа на эстрадную импровизацию, оценивать ее в политической логике - это тратить время впустую.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"