Женская сборная России по пляжному футболу подтвердила звание лучшей команды Старого Света. Наши девушки второй раз подряд завоевали Кубок Европы, обыграв в финале турнира, проходившего в Португалии, испанок - 3:2.

Кубок Европы - турнир молодой: нынешний розыгрыш стал лишь четвертым. И дважды трофей доставался сборной России. Факт удивительный хотя бы потому, что сама наша команда существует лишь второй год. И свой первый Кубок россиянки завоевали, едва дебютировав на соревнованиях в прошлом сезоне.

Выиграть Кубок Европы для команды, которую тренирует Илья Леонов, в этот раз было делом особо принципиальным. В мае наши девчонки обидным образом не смогли отобраться на Всемирные пляжные игры-2019, которые пройдут в Катаре. Европу там представят сборные Англии и Испании: обеим командам наши в квалификации проиграли.

В Португалии сборная России вернула своим обидчицам должок. На групповой стадии были повержены англичанки, которые, кстати, являются лидерами европейского рейтинга - 3:1. Попутно наши еще и разгромили Голландию - 7:2. В решающем матче россиянки встречались с командой Испании. Игра получилась нервной, хотя по ходу встречи наши девчонки вели со счетом 3:0. Однако не в последнюю очередь из-за спорного судейства интрига все-таки вернулась в этот матч. При счете 3:1 испанки получили право на пенальти и сократили отставание до минимума. И все же россиянки победу отстояли. Титул MVP второй год подряд достался Марине Федоровой. Она же вместе с Анной Черняковой вошла в число самых результативных игроков турнира. У девчонок по четыре гола. Наконец, лучшим вратарем была признана Виктория Силина.