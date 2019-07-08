Зрителей России и Украины свяжет телемост

Граждане России и Украины смогут пообщаться в ходе телемоста, организованного телеканалами "Россия-1" и NewsOne.

О проекте в минувшее воскресенье рассказал ведущий Дмитрий Киселев. Он отметил, что длительность прямого эфира составит два часа. Телемост запланирован на 12 июля. Начало в 18 часов по московскому времени.

Анонс предстоящего события вызвал бурную реакцию в медиапространстве Украины. Возмущенные политики, журналисты и общественные деятели начали публиковать в соцсетях крайне негативные комментарии.

"Обращаюсь к руководителям канала. Откажитесь от этого проекта", - написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

А депутат Верховной рады Анна Гопко призвала вынести данный вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны.