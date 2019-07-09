Аналитики предсказали США дефолт в сентябре Аналитики из Вашингтона предрекли США скорый дефолт. Это может произойти уже в сентябре из-за низких налоговых поступлений.

Согласно докладу Центра двухпартийной политики, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и в срок. Налоговые поступления в американский бюджет увеличились всего на два-три процента вместо ожидавшихся пяти-шести процентов. Спасти страну от дефолта сможет повышение потолка госдолга в ближайшие недели, передает ТАСС.

Между тем государственный долг США достиг рекордных 22 триллионов долларов. С начала февраля он увеличился на 90 миллиардов долларов. Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп критиковал своих предшественников за рост национального долга и обещал ликвидировать его за два президентских срока.

Напомним, что в истории США технический дефолт уже имел место в 1979 году. Тогда его назвали "случайный дефолт США", который объяснили техническими проблемами, возникшими по достижению лимита по госдолгу.