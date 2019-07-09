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Apple привезла в Россию новый MacBook Air и снизила цены

09.07.2019,  
18:13
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Apple представила на российском рынке новые модели ноутбуков MacBook - Air и Pro.

Обновленный MacBook Air поддерживает технологию True Tone, которая меняет баланс белого в зависимости от освещения. Остальные характеристики устройства остались прежними, но изменилась цена - она снизилась до 93990 рублей за версию с SSD-накопителем емкостью 128 гигабайт.

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Новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном оборудован сенсорной панелью Touch Bar, сканером отпечатка пальца Touch ID, а также чип безопасности Apple T2 и процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Стоимость 13-дюймовой версии MacBook Pro составляет 109990 рублей.

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