Что предлагают зрителям "Театральные встречи" в Витебске

Уголок отшельника, как в российской столице порой именуют театр "Эрмитаж", решил поделиться со зрителями международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" своей очередной эксцентричной комедией "Маленькое воскресное приключение".

На сцене Академического театра имени Якуба Коласа театр народного артиста России Михаила Левитина представит 9 июля авторский взгляд на пьесу "День отдыха", информирует БЕЛТА. Пересказывать содержание драматургии Валентина Катаева - задание бесперспективное, тем более что внешне коллизия - незамысловата. Главному герою комедии предстоит достучаться до чиновника, чтобы получить закорючку на документе. А дальше - все как всегда: "череда нелепых случайностей, неожиданных встреч, подозрений и искренних чувств".

Кстати, именно на площадке витебского драматического театра в дни фестиваля коллективы из Беларуси и России приглашают зрителей на восемь спектаклей.

Уже в четверг актеры "Эрмитажа", который в этом году отмечает свое 60-летие, представит постановку "Стакан воды" французского драматурга Эжена Скриба. И снова - интриги. Правда, на сей раз - английского двора.

Программа "Театральных встреч" достаточно разнообразна, констатируют местные обозреватели. Актеры витебского театра имени Янки Купалы покажет бессмертную гоголевскую пьесу "Ревизор". Но благодаря фантазии режиссера Николая Пинигина действие спектакля из XIX века перенесено в 1980-ые годы, а уездный город стал заурядным райцентром.

Сатира Гоголя при таком повороте не оставит никого равнодушным, считают в театре. А 12 июля зрителей вновь ждет Гоголь и его "Женитьба" в исполнении актеров драматического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга. Задушевная комедия "Кадриль" от продюсерского центра "М-АРТ" (Россия) также должна прийтись по вкусу поклонникам Мельпомены.

В последние три дня "Театральных встреч" сцена Коласовского театра будет принадлежать известному для местного зрителя московскому Театру на юго-западе. Актеры подготовили драму "Кабала святош" Михаила Булгакова, трагифарс о человеческом одиночестве "Баба Шанель" и комедию "Даешь Шекспира" по пьесе английского классика "Два веронца".

Разноплановые спектакли от российского коллектива смогут порадовать самого придирчивого зрителя, резюмируют обозреватели фестиваля.