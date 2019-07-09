Июль этого года в центре европейской территории России может оказаться холоднее июня, рассказал 9 июля на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А в августе позагорать удастся не только на южных курортах, но и в Москве. Фото: Сергей Михеев/ РГ

А ведь июль всегда считался самым жарким месяцем в году на большей части территории страны. Исключением являются приморские территории - Черноморское побережье, Владивосток, находящийся на той же ширине, что и Сочи. Там самый жаркий месяц - август. Для демонстрации нынешней природной аномалии Вильфанд показал погодную карту страны. "Смотрите сколько синего цвета. Мы уже шутим на этот счет: говорим, что европейская часть страны посинела летом от холода!" - улыбается синоптик.

Действительно, пока что жителям центральных областей приходится утешать себя словами из известной песни о том, что у природы нет плохой погоды. Синоптики при всем желании не могут сдвинуть с места глубокий циклон, который очень медленно перемещается и еще медленнее разрушается. Область низкого давления захватила не только нижние, но и верхние слои атмосферы, поэтому циклон такой устойчивый, говорит Вильфанд. И поясняет корреспонденту "РГ", что летом такие циклоны появляются крайне редко. Более характерны блокирующие антициклоны, которые удерживают жару.

Жителям столичного региона, как и многих близлежащих областей, придется померзнуть еще не менее недели. Со среды начнется новое понижение температур. 11 июля днем в Москве ожидается всего 17-19 градусов, 12 июля - 15-17 градусов. Не будет тепло и в предстоящие выходные. В ночь на субботу температура в столичном регионе опустится до плюс 5-10 градусов. Днем будет от 15 до 20.

Ситуация может начать улучшаться только с понедельника, но не резко. Впрочем, у синоптиков все-таки есть надежда, что вторая половина лета позволит погреться на солнышке. По предварительным расчетам, август на европейской территории может оказаться теплым. "Пока прогнозируем на европейской территории температуры в пределах и чуть выше нормы, на азиатской (это Урал, Сибирь и Дальний Восток) - в пределах нормы", - отметил Вильфанд.

По предварительным расчетам синоптиков, август в России может оказаться теплым с температурой даже выше климатической нормы

Синоптик привел аналогии с прошлым июлем, который был не рекордно жарким. Но зато август радовал теплом, а купальный сезон в Москве продлился до середины сентября. Да и прошлый октябрь был на редкость сухим и солнечным. Тем же, кто очень хочет погреться, синоптик рекомендует отправляться на отдых в Краснодарский край и Крым. Август и сентябрь там обещают быть хорошими. Температура в Черном море уже прогрелась до 25-26 градусов. В некоторых местах Крыма, в степной части, правда, жарковато - сейчас до плюс 37, но на Южном берегу и в других курортных местах вполне комфортно - плюс 25-27 градусов. В июле и августе возможно и такое явление, как апвеллинг (выход холодных течений на поверхность), но здесь уж ничего не поделаешь: придется либо купаться в холодной воде, либо дышать воздухом. А предсказать заранее появление холодных течений крайне сложно. В сентябре, в "бархатный сезон", апвеллинга, как правило, уже не бывает.

Зато из-за теплого течения нынешний год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. "Если феномен Эль-Ниньо (это теплое экваториальное течение) будет длиться в течение всего года, то 2019 год станет самым жарким, рекордно жарким", - отметил Вильфанд. Пока 2019 год находится на третьем месте, уступая 2016 и 2017 годам.

Как ранее пояснял "Российской газете" Роман Вильфанд, Эль-Ниньо - это природное явление, характеризуемое повышением температуры поверхности воды в восточных акваториях Тихого океана. Если быть более точным, то в районе Перу. "В переводе с испанского Эль-Ниньо означает рождественский мальчик, - рассказал Вильфанд. - Дело в том, что рыба, которая водится в перуанском течении, адаптирована к холоду. А когда происходит повышение температуры, она уходит в другие регионы Тихого океана. Перуанские моряки заметили, что рыба начала уходить перед Рождеством. А вода становилась теплее. Так и появилось название Эль-Ниньо. По-настоящему это явление начали исследовать лет 40 назад".