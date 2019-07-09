ЦРУ пыталось привлечь Клэптона и Родмана к воздействию на Ким Чен Ына

Центральное разведывательное управление США пыталось использовать известного рок-музыканта Эрика Клэптона и экс-звезду НБА Денниса Родмана для того, чтобы собрать дополнительную информацию о лидере КНДР Ким Чен Ыне и оказать на него влияние. Однако по разным причинам это не удалось. Об этом говорится в вышедшей на днях англоязычной книге "Великий наследник" известной журналистки Анны Файфилд, работавшей долгое время на Корейском полуострове и занимавшейся в том числе и проблематикой КНДР.

Как отмечается в книге, в первые годы правления Ким Чен Ына о нем было очень мало информации, а потому спецслужбы США, Южной Кореи и Японии прикладывали огромные усилия, чтобы получить хоть какие-то сведения о новом лидере КНДР и понять, какой политики он будет придерживаться. По утверждению Анны Файфилд, которая широко известна в кругах западных корееведов, ранее работала в издании Financial Times в том числе на должности собственного корреспондента на Корейском полуострове, а сейчас является заведующей корпунктом Washington Post в Пекине и имеет широкие связи в госструктурах США, американская разведка решила "подойти" к Ким Чен Ыну, используя тот факт, что ему и его старшему брату Ким Чен Чхолю нравились песни Эрика Клэптона, а лидер КНДР со времени обучения в Швейцарии очень любил баскетбол и в особенности команду НБА Chicago Bulls.

По замыслу ЦРУ США, британский гитарист должен был устроить концерт в КНДР и пообщаться с Ким Чен Ыном. Это позволило бы, как надеялись в Лэнгли, побольше узнать о новом лидере КНДР и даже возможно оказать какое-то влияние на него. Как утверждается в книге, Клэптон в целом положительно отнесся к идее ЦРУ, но по каким-то причинам, о которых Файфилд ничего не говорит, операцию не удалось реализовать.

Затем ЦРУ решило использовать "баскетбольный подход" к молодому лидеру Страны чучхе, а выбор тут пал уже на экс-звезду НБА Денниса Родмана, игравшего в Chicago Bulls. Однако с Родманом у ЦРУ тоже ничего не получилось. Экс-атлет затем все же слетал в КНДР и побывал даже на даче Ким Чен Ына, но эти поездки, как говорится в книге, произошли уже позже, без какого-либо участия или поддержки со стороны ЦРУ.