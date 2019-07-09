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Текст:   Екатерина Ясакова 
12:44 09.07.2019

ДОМ.РФ опустил ставки по ипотеке ниже 10 процентов

Банк ДОМ.РФ принял решение с 10 июля снизить базовую ставку по ипотеке на первичном рынке до 9,7 процента. Размер ставки по ряду банковских продуктов снизился более чем на 1 процентный пункт.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Зарплатные клиенты банка смогут оформить ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме теперь по ставке от 9,5 процента, на покупку готового жилья - от 9,6 процента. Рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по ставке от 9,5 процента.

Фото: Photoxpress.
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Ставка по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребенка снижена на 0,8 процента до 5,25 процента (без дополнительных комиссий и оформления страхования). Ставка действует на весь срок кредита.

Будучи частью государственного финансового института ДОМ.РФ, банк заинтересован, чтобы ипотека была доступнее.

"Снижение ставок оправдано с точки зрения бизнеса - мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками, в том числе с теми, с кем банк работает в рамках проектного финансирования", - прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

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