Джабаров: Декларация ПА ОБСЕ принята в обход регламента

Итоговая декларация летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принята с нарушением регламента под давлением русофобской части делегатов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее ассамблея включила в итоговую декларацию несколько антироссийских резолюций, в том числе по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку-2".

"На мой взгляд, было допущено грубейшее нарушение регламента. Потому что при голосовании надо иметь минимум 167 голосов "за", - приводит РИА Новости слова Владимира Джабаров.

Сенатор пояснил, что председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели проводил голосование по итоговому документу трижды и не было кворума - один раз 112 голосов, 108, потом около 110 голосов. "На требование нашей делегации отказываться от принятия, поскольку это противоречит регламенту, нас грубо одернули и сказали нет, мы все равно примем декларацию. Столько работы проделали антироссийской, конечно, ее примут", - рассказал Джабаров.

По его мнению, проблема нарушения регламента в ОБСЕ должна стать темой для широкого обсуждения в ближайшее время. Сенатор также добавил, что содержание итоговой декларации не повлияет на позицию России.

"Она тешит самолюбие украинских и других русофобов, на позицию России она не повлияет", - заключил Владимир Джабаров.