Психологи объяснили уязвимость людей перед "эффектом новизны"

Последнее впечатление особенно сильно. Эта особенность человеческого восприятия известна как "эффект новизны". Вот почему лучшие аргументы стоит приберечь для конца высказывания: они прочнее останутся в памяти слушателей или читателей. В недавнем исследовании психологи из Калифорнийского университета (США) показали, насколько уязвимы перед "эффектом новизны" маленькие дети.

Торт или брокколи? Если вы спросите об этом ребенка в возрасте до 3 лет, ответ - в восьми случаях из 10 - будет: брокколи. Самое интересное, что он никак не связан с тем, что родители успешно прививают правила здоровой еды.

Исследование, опубликованное американскими психологами в журнале PLOS One, показало: малыши, когда сталкиваются с вопросами, в которых есть "или", склонны выбирать последний вариант, даже если это не то, что они на самом деле хотят.

"Взрослые понимают разницу и делают осознанный выбор, так что дилемма "торт или брокколи" решается в пользу первого варианта, - говорит Эмили Самнер, ведущий автор исследования. - Но дети, особенно в возрасте до 3 лет, которые еще плохо знают язык, чаще выбирают то, что предлагается как последний вариант".

Психологи задали 24 малышам в возрасте от 21 до 27 месяцев 20 вопросов - детям приходилось выбирать между вариантом 1 и вариантом 2. Затем взрослые снова задавали те же вопросы, но с вариантами в обратном порядке. После каждого ответа детям была выдана картинка с изображением их выбора. Если ребенок ничего не выбирал, ему показывали обе картинки. После этого снова задавали вопрос, и ребенок говорил о своем предпочтении.

Когда малыши отвечали на вопрос, не видя изображения, они в 85,2% случаев называли последний вариант. Причем чем сложнее и длиннее было слово, тем чаще давали второй вариант. Если они видели картинки вариантов, то последний вариант был только в 51,6% случаев. По словам Самнер, это различие обусловлено развитием детской рабочей памяти, которая связана, во-первых, с непосредственным сознательным восприятием и переработана лингвистически. Во-вторых - с так называемой фонологической петлей.

"Дети понимают родную речь, но не обязательно понимают значение слова, - говорит Самнер. - Поэтому, когда они выбирают между "или", они просто повторяют последний из упомянутых вариантов".

Интересный факт: ученые проанализировали 534 вопроса с "или" и обнаружили, что вероятность ответа по второму варианту уменьшается по мере взросления детей. Двухлетние выбирали его в 64% случаев, в то время как 3-4-летние - в 50% случаев. Это говорит о том, что смещение повторения того, что слышали в последний раз, присутствует примерно до 3 лет.

"Наше исследование показывает, что маленькие дети не всегда знают, что они говорят, - сказала Самнер. - Однако родители, возможно, пожелают использовать такой прием, когда спросят малыша, хочет он торт или брокколи".

Кстати говоря, "эффект новизны" сильно влияет и на жизнь взрослого человека, который, казалось бы, может делать осознанный выбор. Например, эксперименты показали, что последний кусок особенно сильно влияет на оценку блюда. И у того кандидата на вакансию больше шансов получить работу, если он был последним в списке на собеседование. Музыкальные группы играют свои лучшие песни на бис. Таким образом, от финала зависит последнее впечатление.