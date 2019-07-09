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09.07.2019 17:51
Рубрика: Экономика

Держи карты крепче

Эксперты назвали страны, где самые ненадежные банкоматы
Текст: Екатерина Ясакова
Великобритания и США являются самыми небезопасными странами с точки зрения использования банкоматов, считают опрошенные "РГ" эксперты.
При любых подозрениях все части банкомата стоит усиленно подергать. Что-то отвалилось? Это уловки мошенников. Фото: Сергей Михеев/ РГ При любых подозрениях все части банкомата стоит усиленно подергать. Что-то отвалилось? Это уловки мошенников. Фото: Сергей Михеев/ РГ
При любых подозрениях все части банкомата стоит усиленно подергать. Что-то отвалилось? Это уловки мошенников. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Причина в том, что эти страны одними из первых стали использовать банкоматы. С тех пор система нуждается в реформировании. И туристам стоит быть осторожнее при обналичивании денег. Впрочем, это не значит, что опасность поджидает их на каждом шагу. Речь идет, конечно, о старых аппаратах.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, как не попасться на удочку банковских мошенников

"Старые банкоматы там могут принимать только карты с магнитной полосой, а не с чипом. Из-за этого банкам приходится добавлять магнитную полосу, которую можно легко считать", - рассказал Сергей Никитин, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

Схема по всему миру примерно одинаковая. Скиммеры (устройства для считывания данных) устанавливают в банкоматы, как правило, в оживленных местах.

"Данные с них мошенники, как правило, записывают на флешку либо сразу передают с помощью подключенного к банкомату смартфона с мобильным интернетом", - добавил Александр Колесов, руководитель группы анализа защищенности Solar JSOC "Ростелеком-Солар". Есть скимминг и в России, но он менее распространен, поскольку в основном у нас карты с чипом - с них можно считать только номер, без CVC-кода. То есть нельзя изготовить дубликат или воспользоваться этими данными для оплаты.

В крупных российских городах больше банкоматов с приемом чипованных карт. А сейчас активно появляются и аппараты с бесконтактной оплатой - достаточно просто приложить карту. Никакие данные в этом случае преступникам считать не получится. А вот в более мелких населенных пунктах за банкоматами часто не следят должным образом. Поэтому скимминг двинулся в отдаленные регионы России.

"Например, можно представить город с крупным предприятием. Люди получают в один день зарплату, выходят с завода и снимают деньги с банкомата. Злоумышленники знают день зарплаты и за день ставят в банкомат накладку", - отметил Сергей Никитин.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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По его словам, в России известны случаи, когда в банкомат может быть установлен маленький смартфон с сим-картой, на камеру которого записываются видеоролики, а к аудиовходу подключена накладка. Человек вставляет карту, записывается вся информация с нее, включая пин-код, и отправляется в облачное хранилище, затем через мобильный интернет поступает злоумышленникам.

Уберечь свои деньги от преступников можно, уверены эксперты. "Совет очень простой. В России все банкоматы выпускаются строго в антивандальном исполнении. Поэтому если что-то смущает, можно смело браться за его части и дергать. Что-то отвалилось? Это накладка", - рассказал Сергей Никитин. Лучше уйти.

Так же можно проверять и за границей. Во вторник РИА Новости со ссылкой на Сбербанк опубликовало список стран, где надо быть осторожными с банкоматами. Это США, Великобритания, Индонезия, Канада и Индия.

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