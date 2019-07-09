Эксперты подготовили доклад о выборах

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил доклад, посвященный выборам губернаторов и депутатов заксобраний. У большинства врио губернаторов не возникнет проблем с избранием, а "Единая Россия" по итогам выборов сохранит свои позиции в большинстве региональных парламентов, дают прогноз эксперты.

В Единый день голосования 8 сентября предстоит избрать 16 губернаторов и депутатов 13 законодательных собраний. Самые заметные электоральные кампании проходят в двух столицах - в Москве избираются депутаты городской Думы, а в Санкт-Петербурге губернатор. На Алтае и в Волгоградской области жителям одновременно предстоит голосовать и за губернатора, и за депутатов.

Говоря о губернаторских выборах в 16 регионах, эксперты напоминают, что в 13 регионах предыдущие главы ушли в отставку в ходе ротации 2018-2019 годов. В борьбу за пост и доверие избирателей, соответственно, вступили новые назначенцы - врио губернаторов. Еще в трех регионах глав не меняли, и они намерены переизбраться - это Волгоградская, Вологодская области и Ставропольский край. В последних двух регионах, как отмечают эксперты, у действующих губернаторов есть серьезные соперники от оппозиции, прежде всего от КПРФ. "В этой связи допустимо предположить возможность конкурентных сценариев", - говорится в докладе.

В трех регионах глав не меняли, и они намерены переизбраться

В большинстве же регионов, как следует из доклада, врио губернаторов имеют крепкие позиции. "Башкортостанскому Радию Хабирову, калмыцкому Бату Хасикову, курскому Роману Старовойту, липецкому Игорю Артамонову и санкт-петербургскому Александру Беглову от предшественников досталось хорошее электоральное наследство. Скорее всего, ни у кого из них проблем не возникнет", - говорится в докладе ФоРГО.

Свой прогноз эксперты дали и по выборам в парламенты регионов. "Единая Россия" определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областей, полагают эксперты. А вот в Хабаровском крае, где губернатором является представитель ЛДПР, "ЕР" прогнозно может ухудшить позиции.

Говоря о выборах в Мосгордуму, в ФоРГО обращают внимание на новую тактику "единороссов". Отмечается, что после процедуры праймериз "победители заявили, что будут собирать подписи наравне с самовыдвиженцами, не используя преимущество партии, представленной в МГД". В целом, по оценкам экспертов, выборы в столичный парламент "проходят при очень высоких показателях социального самочувствия и одобрения работы московского правительства".