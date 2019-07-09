Энергетиков заставят платить за гибель рыбы

Вопрос о том, как сохранить такой ценный вид рыбы, как сиг, задала рыболов-любитель Светлана Лопатюк из Мурманска в ходе "горячей линии" с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым.

Вопрос: У нас в Мурманской области есть Верхнетуломское водохранилище, в котором живет достаточно редкая рыба сиг. За последние годы происходит массовое сокращение численности сига.

Связано это с тем, что сиг нерестится, как правило, в сентябре. А в октябре ГЭС начинает сброс воды по каким-то своим очень странным инструкциям 50-х годов прошлого века. В результате, икра сига оказывается на берегу. Можно как-то решить этот вопрос, чтобы ГЭС прекратила сброс воды?

Виталий Молоков: Прекратить сброс воды невозможно, это гидротехническое сооружение. Но практически ежемесячно в регионе, в котором находится гидротехническое сооружение, проходят мероприятия по регулированию объема сброса. Сейчас мы проводим серьезную работу по правилам использования водохранилищ.

Более пяти лет эти правила находились без движения. Сейчас они актуализируются, в том числе, с учетом мнения подведомственных учреждений Росрыболовства. Формируются предложения в адрес тех или иных организаций, которые регулируют объем спада воды.

Помимо этого проводится работа по компенсации ущерба водным биоресурсам. Хозяйствующие субъекты, которые эксплуатируют гидротехнические сооружения, будут обязаны обратиться в те или иные рыборазводные организации и компенсировать ущерб. Для этого проводится целое научное исследование и выявляется, какому виду водному биоресурсу нанесен ущерб при эксплуатации либо строительстве ГЭС.

Конечно, акцент, как я уже сказал, делается на наиболее ценные виды водных биоресурсов. Допустим, осетра. В зависимости от региона, где он водится. Где-то наиболее ценным является другая рыба - хариус либо сиг. Если есть такая рыба, либо она искусственно разводится, то будет возмещен нанесенный ущерб.

Полностью "горячую линию" о новых правилах рыболовства читайте в ближайшем номере "Российской газеты".