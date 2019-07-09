Эрдоган: Турция внесла неоценимый вклад в безопасность Европы

Турция внесла неоценимый вклад в безопасность Европы, в том числе и Балкан, однако не почувствовала ожидаемой от европейцев поддержки, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите организации "Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы" в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Мы столкнулись с масштабной волной незаконной миграции из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Северной Африки, - цитирует слова Эрдогана агентство "Анадолу". - В то время как страны ЕС не могут договориться даже по миграционным квотам, Турция предоставила убежище более четырем миллионам мигрантам, в том числе 3,6 миллионам сирийцам. По данным ООН, Турция на сегодняшний день израсходовала на нужды сирийских беженцев свыше 37 миллиардов долларов. Турция в последние два года занимает первое место в мире по соотношению гуманитарной помощи к ВВП".

Политик напомнил собравшимся, что в Турции в 2005-2017 годах было задержано свыше миллиона нелегальных мигрантов. "Благодаря принятым мерам удалось значительно предотвратить гуманитарную трагедию в Эгейском море. Это также способствовало сокращению незаконной миграции в Европу на 99 процентов. Турция внесла неоценимый вклад в безопасность всего Европейского континента, в частности, балканских стран. Однако в этом сложном процессе Анкара не почувствовала ожидаемой от европейских друзей поддержки", - подчеркнул турецкий президент.

Между тем в итоговом заявлении саммита организации "Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы" отмечено: "Безопасность Юго-Восточной Европы - одно из главных условий безопасности и стабильности всей Европы. Необходимо вести скоординированную борьбу с радикализмом, терроризмом, организованной преступностью, торговлей оружием и людьми, отмыванием денег и коррупцией".

По сообщению агентства "Анадолу", в мероприятии, проходившем на горе Яхорина в окрестностях Сараево, приняли участие - члены президиума БиГ Милорад Додик, Шефик Джаферович и Желько Комшич, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Черногории Мило Джуканович, Республики Северная Македония Стево Пендаровский, Албании Илир Мета, премьер-министры Сербии Ана Брнабич, Болгарии Бойко Борисов, представители Румынии, Хорватии, Греции, Молдовы, Словении и ЕС.