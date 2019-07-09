Форум "Евразийская неделя-2019" пройдет в Кыргызстане

"Консолидация. Развитие. Сила" - таков девиз предстоящего этой осенью крупнейшего на пространстве Евразийского экономического союза международного форума "Евразийская неделя-2019". Он собирает экспертное сообщество в столице Кыргызстана Бишкеке с 25 по 27 сентября, сообщили сегодня в оргкомитете форума.

Повестка дня этого масштабного мероприятия ориентирована, прежде всего, на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС и обозначение новых векторов интеграции, "на развитие сотрудничества с восточными зарубежными партнерами и создание экспортных возможностей, а также выработку мер по снижению уязвимости от мировой экономической турбулентности", - пояснила в беседе с БЕЛТА председатель организационного комитета форума Вероника Никишина.

Чтобы охватить все ключевые векторы сотрудничества, устроители форума предлагают организацию более двадцати площадок по трем направлениям. Стратегический трек включает, прежде всего, перспективные направления развития ЕАЭС. Партнерский трек даст возможность участникам обсудить практические вопросы бизнеса, имеющие особую актуальность для ЕАЭС.

А школа молодого лидера запланирована в рамках молодежного трека, который предусматривает презентацию вузов ЕАЭС, организацию бизнес-игр и специальную сессию по вопросам трудоустройства.

Аграрные темы также включены в число актуальнейших задач союза. Особое место на "Евразийской неделе" займет выставка, которая будет посвящена сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

К участию в форуме приглашены премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, вице-премьер Армении Мгер Григорян, первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, представители бизнеса и экспертного сообщества.

Кстати, международный выставочный форум "Евразийская неделя", который проводится уже четвертый год подряд, отмечают эксперты, успел зарекомендовать себя как "площадка свободного обмена мнениями для представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертного сообщества ЕАЭС и третьих стран".