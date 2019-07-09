Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

По его словам, прокуроры привлекли специалистов Роскомнадзора и совместно с ними в мае-июне провели проверку опубликованных в СМИ данных о распространении крупными электронными торговыми площадками и банками персональных данных граждан России. По итогам этой проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования.

В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.