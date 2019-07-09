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09.07.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Приземлили

Генпрокуратура проверила авиакомпании
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
В российских авиакомпаниях и учебных заведениях гражданской авиации прошли масштабные прокурорские проверки. Ключевым вопросом был уровень подготовки пилотов.

Как итог - за год за различные нарушения от полетов было отстранено 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств. Об этом вчера сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства "Эфир".

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Он рассказал и о прокурорской статистике. По словам Куренного, за шесть месяцев этого года ущерб от преступлений в стране за шесть месяцев 2019 года превысил 290 миллиардов рублей. Это на 15,3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

По его словам, итоги полугодия еще подводятся, но, по имеющимся данным, с января по май 2019 года на территории России зарегистрировано 835 777 преступлений. Это на 16 557 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост преступлений отмечен в 52 регионах страны, снижение - в 33. Продолжает снижаться и число особо тяжких преступлений, а также количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред. В абсолютных цифрах - это 16 346 человек, что на 3,3 процента меньше, чем в прошлом году. Погибших в результате преступлений стало на 2,3 процента меньше - всего погибло 10 765.

При этом число уголовных дел по ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды" после ее частичной декриминализации сократилось вдвое.

Фото: РИА Новости.
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"Мы постоянно отслеживаем эту динамику, чтобы не было перекосов ни в ту, ни в другую сторону. Но каждый случай надо рассматривать отдельно, чтобы от ответственности не ушел тот, кто нарушил закон, чтобы тот, кто виновен, ответил", - отметил представитель надзорного ведомства.

Он также рассказал, что по ст. 212 УК РФ о массовых беспорядках также наблюдается тенденция к сокращению - с 27 до 24 учтенных противоправных деяний. Причем в прошлом году не было зарегистрировано ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга. По мнению Александра Куренного, положительная динамика заметна в вопросах соблюдения законности при проведении массовых акций не только с ужесточением законодательства, но и с тем, что общество становится более сознательным.

"Закон в голове у подавляющего количества граждан начал превалировать, и все понимают, что действовать надо строго в рамках закона",- заявил представитель Генпрокуратуры. Кроме того, Куренной сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура проводит проверку по факту массовой утечки в интернете персональной информации россиян, в том числе клиентов банков.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура
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