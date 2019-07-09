Георгий Джикия назначен капитаном "Спартака"

Перед началом сегодняшней тренировки главный тренер "красно-белых" Олег Кононов объявил игрокам об этой новости. Вице-капитаном назначен полузащитник российской сборной Роман Зобнин.

Решение Кононова не стало сюрпризом. Джикия уже в прошлом сезоне неоднократно выводил "Спартак" на поле, хотя официально капитаном оставался Денис Глушаков. Этим летом Глушаков, угодивший в череду скандалов, покинул московский клуб и перебрался в "Ахмат". А Кононов заявил, что выборов капитана не будет и он сам вручит повязку тому, кому посчитает нужным. Этим человеком, как и ожидалось, стал Джикия.

Георгий выступает за "Спартак" с весны 2017 года. С "красно-белыми" он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России.