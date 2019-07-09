Георгий Джикия стал капитаном "Спартака"

Стал известен новый капитан московского "Спартака". Им будет защитник сборной России Георгий Джикия.

Георгию не привыкать к этой роли. В большинстве матчей прошлого сезона именно он выводил "красно-белых" на поле. При этом официально капитаном оставался Денис Глушаков. Однако весной Глушаков редко получал игровую практику. Впрочем, как и осенью. И в его отсутствие повязку носил именно Джикия.

В отличие от прошлого лета, когда капитана "Спартака" выбирали футболисты, на этот раз решение принимал только один человек - главный тренер команды Олег Кононов. Хотя еще пару недель назад специалист признавался, что новый вожак будет определен путем голосования. Однако чуть позже Кононов передумал.

Но даже в случае голосования слабо верится, что кто-то другой стал бы капитаном "Спартака". Джикия уже неоднократно демонстрировал свои лидерские качества, да и авторитет в команде у него очень высокий. К слову, вице-капитаном стал полузащитник российской сборной Роман Зобнин.

Тем временем в Москве состоялась пресс-конференция с участием руководителей отечественной Премьер-лиги (РПЛ). На ней президент организации Сергей Прядкин, среди прочего, признал, что идея расширения чемпионата отложена до 2022 года.

Также Прядкин рассказал о ситуации с внедрением системы видеоассистента рефери (VAR) в Премьер-лиге. По его словам, использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно лишь ближе к концу года.