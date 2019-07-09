Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию

Госдума официально обратилась к правительству РФ с предложением продумать дополнительные экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. А затем - предложить конкретные меры президенту РФ. Заявление нижней палаты принято единогласно. В кабмине после обсуждения с экспертами обещали представить предложения по ограничениям для республики.

Решение Госдумы по Грузии во вторник будет оформлено и направлено председателю правительства Дмитрию Медведеву, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

- В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года, - говорится в документе.

Как сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты решили не указывать в заявлении конкретные меры - например, товары, поставки которых следует запретить. Изначально речь шла об ограничениях экспорта вина, минеральной воды, а также о запрете денежных переводов из России.

Однако, оставляя простор для конкретных решений правительства, в ГД рекомендуют принять именно экономические и финансовые меры. Именно они являются наиболее действенными, подчеркнул Калашников.

Правительство России сформулирует для Владимира Путина предложения по специальным мерам в отношении Грузии, сообщил депутатам полномочный представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко. Он уточнил, что это произойдет после обсуждения с деловым и экспертным сообществом.

"Заявление будет самым оперативным образом рассмотрено в правительстве РФ", - обещал он.

Согласно федеральному закону, о котором идет речь, специальные экономические меры носят временный характер. Также указано, что ограничения могут быть направлены на запрет финансовых операций или установление ограничений на их осуществление, на запрет внешнеэкономических операций или их ограничение. Еще одна возможная мера - изменение вывозных и ввозных таможенных пошлин. Предусмотрено и установление ограничений на осуществление туристской деятельности, что уже, напомним, предпринято, если иметь в виду запрет авиасообщения с республикой.

О том, что надо запретить поставки именно минеральной воды, вина, а также денежные переводы, депутаты говорили потому, что "это первое, что пришло в голову", пояснил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, что Дума поддержит и другие меры, если они будут приняты исполнительной властью.

Какие меры бы ни были предприняты, они могут быть чувствительными для Грузии. Так, по словам спикера ГД Вячеслава Володина, Россия занимает первое место по перечислению денежных средств из России в Грузию - 631 млн долларов за прошлый год. Кроме того, РФ на первом месте по потреблению грузинского вина, минеральной и газированной воды. Помимо этого, наша страна - лидер в вопросе туризма в Грузию: россияне едут туда и "оставляют денежные средства, создают новые рабочие места". "Наше решение должно охладить тех, кто не думает ни о народе, ни об экономике, если все суммировать - порядка 20% ВВП Грузии формирует Россия", - заявил глава нижней палаты парламента РФ.

В том, что оставлять без внимания грузинские провокации нельзя, уверены все думские фракции. В документе Госдумы говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

Под эскалацией антироссийских настроений в Грузии, в частности, имеется в виду инцидент на телеканале "Рустави-2", когда ведущий в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. "Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, российская сторона ждала извинений после инцидента с депутатом Сергеем Гавриловым, который произошел в ходе Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Однако извинений не последовало, отметил Леонид Слуцкий. Мало того, президент Грузии даже заявила, что последовавшие за инцидентом выступления радикалов - не что иное, как происки России, которую лидер республики назвала "врагом и оккупантом".

"Должны быть не просто принесены официальные извинения перед международной организацией, подвергшейся атаке, перед президентом и Россией, но должно быть проведено полноценное расследование и определена ответственность лиц, которые это сделали", - считает сам Гаврилов, который возглавляет думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Все это звенья одной "провокационной" цепи, считают депутаты. И перечисленные инциденты лишь вершина айсберга - свидетельство того, что антироссийские настроения в Грузии стали набирать обороты. "Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России, - пояснил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов. - Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов".

- Наша позиция, она не только оправдана, она носит профилактический характер, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Есть огромное количество возможностей поставить на место тех, кто зарвался и уже не понимает, что так нельзя.

Если есть разумные силы в Грузии, они должны "объяснить тем экстремистам, которые хотят что-то своего, что так нельзя с нашей страной", добавил председатель ГД. "Но если мы сами не будем себя защищать, нас никто защищать не будет", - резюмировал он.

Уже сделанным шагом в ответ на антироссийские митинги в Тбилиси, напомним, стал запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный президентом Владимиром Путиным с 8 июля. До этого все российские туристы были вывезены из страны из-за угрозы их безопасности. Грузинские власти уже оценили потери от сокращения туристического потока россиян в сотни миллионов долларов.